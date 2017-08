Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure - Freddy Kita - "Cap sur les élections, pas de troisième dialogue"

Revêtus prétendument de pouvoirs surnaturels leur conférant l'invincibilité et munis pour… Plus »

A ses yeux, la force politique n'est pas à prouver par la rue mais, bel et bien, à travers les urnes. D'où, appelle-t-il les politiques à souscrire au processus électoral en cours et la population à ne pas se faire instrumentaliser. "La politique d'intimidation, celle consistant à faire peur à l'autre, est révolue. Il faut aller aux élections pour savoir qui est vraiment populaire", lance-t-il.

Et, pour cet échange, l'homme ne se trouvait nullement chez lui, à la maison, encore moins terré dans un hôtel VIP. Kita était bel et bien à son bureau de travail. Dans son message, Freddy Kita réaffirme l'unité du Rassemblement derrière Olenghankoy qu'il considère, du haut, selon lui, de sa qualité de sage du Rassop car, signataire de l'Acte de création de cette plateforme, comme étant le seul légitime président du Conseil des Sages de ce regroupement politique laissé par Etienne Tshisekedi. Et, ainsi, il rejette le mot d'ordre venu de Limete. L'heure au Congo-Kinshasa, dit-il, n'est pas à des appels aux marches ou Dieu seul sait quelles autres manifestations de rue mais, plutôt, à la souscription au schéma des élections.

Face à l'alternative du respect ou non du mot d'ordre de ville-morte, Kita Freddy, Vice-ministre à la Coopération internationale et, aussi, un des signataires de l'Acte de Genval, a tenu à donner de la voie à la presse.

