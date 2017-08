Congo-Kinshasa: Violences faites à la femme - La Fadka interpelle les autorités provinciales de Kananga

Revêtus prétendument de pouvoirs surnaturels leur conférant l'invincibilité et munis pour… Plus »

La Fadka entend œuvrer avec le gouvernement et d'autres institutions du pays pour faire régner la paix. Car, à entendre la présidente de cette plate-forme, Jacqueline Tshibuabua, la paix est le levier du développement et la femme a un grand rôle à jour dans ce processus.

Cette marche est partie de la division provinciale genre pour se clôturer au gouvernorat de la ville de Kananga. Calicots à la main avec des messages tels que "Non au viol, la Fadka ne se taira plus"; "Femme en action pour le développement du grand Kasaï s'oppose aux mauvais traitements infligés aux femmes".

Réunies au sein de la plate-femme Fadka (femme en action pour le développement du grand Kasaï), une structure regroupant treize associations de femmes de Kananga et de Tshikapa, les femmes de la Fadka ont organisé dernièrement à Kananga une marche pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles. Elles ont arpenté toutes les artères principales de la ville de Kananga pour faire entendre leur voix.

En RDC, les violences sexuelles sont un fléau que vivent les jeunes filles et les femmes au quotidien bien que des efforts soient déployés par le gouvernement et ses partenaires pour mettre fin à cette violation des droits de femmes.

