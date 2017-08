Afrique Centrale: La gouvernance forestière en Afrique centrale au cœur d'une conférence

Des missions d'explications et de négociation à l'étranger après l'échec du dialogue… Plus »

Selon l'agence ecofin, cette conférence vise à faire connaître le point de vue des scientifiques aux acteurs de la gouvernance forestière. « L'intérêt de la conférence est donc de présenter le résumé de plusieurs résultats de recherche et de susciter un débat ouvert », indique cette agence, citant un communiqué du Réseau des chercheurs en gouvernance forestière et environnementale d'Afrique centrale.

Les pays d'Afrique centrale ont en partage les écosystèmes forestiers du Bassin du Congo, deuxième poumon vert planétaire après l'Amazonie en Amérique latine. Plusieurs pays de cette région ont mis en place les politiques de conservation et de gestion durable des forêts à travers la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) et d'autres organisations régionales.

La conférence de Yaoundé sera organisée par le Réseau des chercheurs en gouvernance forestière et environnementale d'Afrique centrale. Ce réseau est une plateforme regroupant des chercheurs et autres experts qui œuvrent en faveur des forêts du Bassin du Congo.

