Congo-Brazzaville: Foire égyptienne - Exposition dans la capitale, de divers mobiliers d'art du Moyen-Orient

L'ouverture de la 6e édition de la foire égyptienne a été officalisée le mercredi 9 août à la mairie de Poto-poto, 3e arrondissement de Brazzaville. De nombreux invités ont découvert divers mobiliers et articles de la civilisation égyptienne et du Moyen-Orient.

Le public brazzavillois est habitué à accueillir chaque année l'exposition des articles et divers mobiliers de la culture égyptienne.

Cette foire est une occasion pour les chaînes commerciales, les grossistes et les détaillants, les maisons de vente, les individualités, y compris les architectes d'intérieur, de découvrir de nouvelles gammes.

Cette édition qui connait la participation d'une dizaine d'exposants égyptiens et congolais s'ouvre du 9 août au 30 septembre 2017. Sur les différents stands on trouve des produits pharmaceutiques égyptiens, de maroquinerie, bijouterie, parfumerie, cuisine ; des luminaires et des vêtements.

Le ministère du Commerce extérieur et de la consommation participe à cette manifestation en tant que partenaire pour contribuer à la valorisation ces produits artisanaux issus de la civilisation égyptienne.

Car, précise le directeur général des foires et expositions nationales, Charles Malonga, cette foire contribue également à dynamiser la coopération économique et culturelle entre Brazzaville et Le Caire.

Il permet aussi de valoriser des domaines comme le tourisme, la culture et l'art du pays de pharaon.

Le Congo et le Gabon sont les deux pays d'Afrique centrale qui accueillent cette foire commerciale égyptienne et des articles du Moyen-Orient.

La cérémonie de lancement officiel de cette foire animée par la société Maison moderne de l'Egypte s'est déroulée mercredi 09 août, en présence de quelques autorités dont l'administrateur maire de Poto-poto, Jacques Elion, et le conseiller aux manifestations commerciales, Jean-Marie Ibatta.