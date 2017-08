Ile Maurice: Commission drogue - Face-à-face Veeren-Lam Shang Leen

On s'attend aussi qu'il donne sa version sur la présence du poison Lannate, remis à Sam Lauthan à la prison de Melrose par Siddick Islam, alias Ti Ner. Ce dernier et Peroomal Veeren s'associent de temps en temps sur des affaires communes...

Ensuite, contrairement à Siddick Islam, il se pourrait qu'il vienne dédouaner ses hommes de loi, dont certains sont considérés comme ses principaux relais avec le monde extérieur et les institutions financières. Il s'expliquerait aussi sur les menaces de mort contre le commissaire des prisons et des enquêteurs, dont les têtes auraient été mises à prix par sa clique.

Que faut-il attendre de la déposition de Veeren ? Primo, il va tout faire pour défendre ses intérêts afin qu'il ne perde pas le contrôle sur ses affaires, qui sont plus florissantes que jamais, selon un haut gradé de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. L'avancée des travaux de la commission n'est donc pas à son avantage.

Selon nos sources, Peroomal Veeren aurait grandi dans l'ombre de son père, Nobby, et aurait appris les rudiments du métier avec ce dernier qui était notoirement connu pour ses connexions avec la police et les douaniers.

Condamné à 34 ans de prison, Peroomal Veeren est au coeur du trafic de drogue à Maurice. Le cerveau opère de la prison, où il a noué des relations de travail impressionnantes avec des passeurs africains (dont l'Ougandais James Kanamwanje), des hommes de loi et des gardiens de prison mauriciens, des policiers, des douaniers, d'autres caïds comme Siddick Islam et Very Good, ainsi que de petits trafiquants comme Gro Derek et Bottesoie, qui croupissent en prison.

Délicate mission : déplacer aujourd'hui le plus célèbre prisonnier de Maurice de sa cellule de haute sécurité jusqu'à la cour commerciale de Port-Louis, où siège la commission d'enquête sur la drogue. Peroomal Veeren, considéré comme le parrain des parrains, a rendez-vous, cet après-midi, avec l'ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs. Un tournant important...

Agitation particulière hier soir, mercredi 9 août, au sein des services des prisons à Beau-Bassin. Gardiens de prison, membres du Groupement d'intervention de la police mauricienne, de la Special Supporting Unit, du Helicopter Squad, du National Security Service et de la Special Mobile Force se concertaient dans la plus grande discrétion.

