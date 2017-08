Burkina Faso: Détachement militaire de Djibo - Le Premier ministre galvanise la troupe

Il les a exhortés à être de vrais patriotes et à s'armer de courage pour défendre la patrie. Paul Kaba Thiéba a laissé entendre que les doléances soulevées par les hommes seront traitées avec diligence. De son avis, le gouvernement travaille à trouver une réponse appropriée aux problèmes posés. Que ce soit le matériel, la logistique et autres, rien ne sera occulté, a-t-il rassuré. Nous allons trouver des solutions rapides aux difficultés diverses », a-t-il promis.

En dépit des efforts consentis par les autorités burkinabè pour enrayer le fléau, les attaques terroristes continuent de semer la terreur et la désolation au sein de la population. C'est fort de ce constat que le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et sa délégation ont mis à profit le lancement du PUS-BF pour effectuer une visite de courtoisie au détachement militaire de Djibo, le jeudi 3 août 2017.

En marge du lancement du Programme d'urgence pour le Sahel (PUS-BF), le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et sa délégation se sont rendus au détachement militaire de Djibo. Une visite de courtoisie qui leur a permis d'encourager et de remonter le moral de la troupe à la suite des récentes attaques terroristes qui se sont multipliées dans la province du Soum.

