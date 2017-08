Burkina Faso: Grève des chauffeurs routiers - Les passagers souffrent le martyre

« Mais arrivée ici, on m'a fait comprendre qu'il y a grève des chauffeurs. Je suis déboussolée, car je dois impérativement rentrer chez moi », avance-t-elle dépitée. Concernant les affirmations des passagers qui soutiennent que ce sont des chauffeurs grévistes qui font revenir les cars qui ont pu quitter les gars, Ousmane Kaboré nie tout en bloc. Ses nombreux camarades et lui, bandeau rouge noué à la tête, arrêtés à une centaine de mètres du poste de péage, sifflet en main se contenteraient juste d'arrêter les cars afin d'informer les chauffeurs à bord du mot d'ordre de grève de l'UCRB. « Tous nos camarades ne sont pas au courant de la grève. Donc, nous sensibilisons ceux qui travaillent toujours. Après quoi, certains décident de retourner à Ouagadougou sans aucune pression », déclare-t-il.

« C'est vraiment déplorable ce que vivent les passagers. Nous allons les calmer du mieux que nous pouvons. Au besoin, nous allons rembourser ceux qui le désirent », rassure-t-il. A la gare de la Société de transport Aorèma et frères (STAF) de Larlé, les bureaux et les guichets de vente de tickets sont fermés. Cependant, de nombreux passagers sont assis ou couchés sur des nattes de fortune. Parmi eux, Aïcha Dabiré. Sa fillette sur les pieds, elle révèle qu'elle espérait retrouver sa famille à Séguénéga (dans la région du Nord) après un petit séjour dans la capitale.

A cause de la grève illimitée entamée depuis hier, mercredi 9 août 2017 à 6h par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB), les compagnies de transport n'arrivent plus à rallier les différentes localités du pays. Constat dans quelques gares où de nombreux passagers ne savent plus à quel saint se vouer.

