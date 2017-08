Burkina Faso: Projet haute intensité de main-d'œuvre - 150 emplois pour 2 171 jeunes inscrits à Houndé

Dans le cadre du projet Haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), la commune de Houndé a procédé, le vendredi 21 juillet 2017, au tirage au sort pour le recrutement de 150 jeunes sur les 2 171 inscrits. L'opération de tirage a été organisée de façon conjointe par la mairie et les directions provinciales du ministère des Infrastructures et du département de la jeunesse.

La cour des services sociaux de la mairie de Houndé grouillait de monde ce vendredi 21 juillet 2017. Venus des différents secteurs de la ville et des villages environnants, les jeunes que l'on pouvait apercevoir sur les lieux, nourrissaient l'espoir de figurer chacun, parmi les plus chanceux du jour. En effet, la mairie de Houndé, conjointement avec les directions provinciales des ministères des Infrastructures et de la Jeunesse, ont procédé au tirage au sort pour le recrutement de 150 jeunes dans le cadre du projet Haute intensité de main-d'œuvre (HIMO).

Pour cette opération, 2 171 jeunes étaient inscrits. Selon le directeur provincial des infrastructures du Tuy, Issoufou Savadogo, le projet HIMO est une initiative du gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures, en collaboration avec les communes urbaines et le ministère en charge de la jeunesse. Il s'inscrit en droite ligne des mesures sociales prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. A cet effet, il est prévu le recrutement de 11 350 hommes et femmes sur l'ensemble du territoire, au profit des communes urbaines du Burkina Faso, a-t-il expliqué.

Pour la mise en œuvre de ce projet, a-t-il poursuivi, il revient à la commune urbaine de Houndé le quota de 150 emplois dont 100 emplois destinés aux hommes, et 50 aux femmes. «Les jeunes recrutés seront mis à la disposition de la commune pour mener des activités d'utilité publique, notamment le débroussaillage manuel le long des voies, le nettoyage des lieux publics, des marchés et bien d'autres activités dans le cadre de l'entretien des voiries », a fait savoir M. Savadogo.

Il a par ailleurs confié qu'ils sont recrutés pour un contrat de six mois et percevront chacun une allocation mensuelle de 37 000 F CFA. «En ce qui concerne les conditions de candidature, nous nous sommes référés au communiqué du ministre des Infrastructures qui ressortait les critères suivants : être de nationalité burkinabé, avoir un âge compris entre 18 et 45 ans, être déscolarisé ou pas scolarisé, n'avoir pas déjà bénéficié d'un projet HIMO, être physiquement apte », a-t-il indiqué.

Forte mobilisation des femmes

Et de souligner que la procédure pour la sélection des candidats est le tirage au sort avec installation de deux paniers, dont l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes. Les candidats retenus sont ceux qui ont tiré « oui ». Selon le directeur provincial des infrastructures, il est prévu une liste non exhaustive de 44 métiers, et les jeunes recrutés des deux sexes auront un choix à faire en phase avec projet. En effet, ils seront formés en vue de garantir leur insertion socioprofessionnelle à la fin du projet. Ce sont, entre autres, la construction métallique, la mécanique auto et moto, l'élevage, la coiffure, le tissage, la soudure, la menuiserie et la couture.

Au nombre des 2 171 jeunes, il y avait 247 hommes et 1924 femmes. Selon Aboubacar Boué, conseiller municipal du secteur n°3 de Houndé, l'engouement des femmes pour le projet HIMO met en évidence le problème d'emploi des femmes dans la commune. « A Houndé, si on nous permettait de décider du quota genre, on allait inverser les tendances, c'est-à-dire 30% pour les hommes et 70% pour les femmes », a-t-il indiqué. Il explique le faible taux de participation des hommes par la présence de la mine où ceux-ci ont eu la chance d'avoir plus d'emplois et bien sûr, de développer des activités connexes. Enfin, Aboubacar Boué s'est adressé à la jeunesse en ces termes : « A tous ceux qui ont tiré «oui», nous les invitons surtout à respecter les instructions qui leur seront données, à avoir le sens de l'économie et à surtout chercher à se perfectionner davantage dans le métier qu'ils vont apprendre pendant le projet. A ceux qui ont tiré « non», qu'ils ne se découragent pas et qu'ils se disent qu'avec ou sans le projet HIMO, ils peuvent réussir ».