Burkina Faso: Grève des chauffeurs routiers - L'UCRB veut être rassurée par le Président du Faso

A cette interrogation des journalistes, Brahima Rabo a répondu non. « Les transporteurs sont les patrons, et nous des employés. Malheureusement, depuis l'incident de Tenkodogo, nous n'avons eu aucune réaction de leur part alors que c'est à eux qu'incombe le paiement de la taxe de l'UEMOA », a-t-il regretté. Malgré cela, il a souligné que l'UCRB entend se battre pour la sécurité de ses membres et pour de meilleures conditions de vie et de travail.

Par rapport aux accords qui avaient été trouvés avec le MTMUSR, il a dévoilé qu'il s'agit de la suppression des postes de contrôle entre Cinkansé et Ouagadougou, le retour de la douane togolaise au PCJ, la suspension du paiement de la redevance des camions qui proviennent de Lomé. « Comme les accords sur la taxe de l'UEMOA ont été pris entre le gouvernement et le patronat, nous avons demandé que les deux parties trouvent une formule pour récupérer leur taxe sans que cela ne passe par les mains des chauffeurs. Le ministère a accepté cette requête en suspendant le paiement pendant un mois afin de trouver les mécanismes y afférents. Il nous a aussi indiqué que nous avons le droit de déposer plainte contre X pour la punition des auteurs des bastonnades », a-t-il révélé. L'UCRB a-t-il le soutien des syndicats des transporteurs notamment l'Organisation des transporteurs routiers du Faso (OTRAF) ?

La grève sera-t-elle levée si le ministre d'Etat revient sur ses propos ? Quel est le nombre de blessés ? Quels sont les accords qui avaient été trouvés avec le Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière (MTMUSR) ? A la première question, M. Rabo a soutenu que le syndicat n'attend que la réaction du Président du Faso. Concernant le nombre de blessés, il a indiqué que l'UCRB a recensé à ce jour une quarantaine de blessés burkinabè. «Mais il y avait des chauffeurs maliens, nigériens et togolais. Nous avons demandé aux organisations sœurs de faire le point à leur niveau. Nous n'avons pas le retour d'abord », a-t-il laissé entendre.

Aussi, elle a décrété à nouveau un mot d'ordre de grève illimitée à compter du mercredi 9 août 2017 à 6h. Face à la presse hier matin, les membres du syndicat, mobilisés massivement à leur siège et leur organisation mère, la Confédération syndicale burkinabè (CSB), ont expliqué que par ces propos, le ministre d'Etat a donné le quitus aux Forces de défense et de sécurité (FDS) de «molester » les chauffeurs routiers. «Nous sommes donc exposés à des dangers car les FDS peuvent nous faire tout ce qu'elles veulent sans que personne ne réagisse.

