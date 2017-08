Le Comité national de pilotage de la politique nationale de l'eau a tenu une session, le mercredi 9 août 2017, à Ouagadougou, pour examiner et valider le rapport -bilan du 1er semestre de l'année 2017 des cinq programmes nationaux de l'eau.

Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement tire un bilan moyen de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau. En effet, à travers le Comité national de pilotage de la politique nationale, il a marqué un arrêt, le mercredi 9 août 2017, pour faire un bilan à mi-parcours de ses activités du 1er semestre de l'année en cours. Il s'est agi d'examiner et de valider le rapport -bilan des cinq programmes de la politique nationale de l'eau. « Nous pouvons juger ce bilan moyen car nous constatons que le taux d'exécution est à environ 30% pour l'ensemble des programmes.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que nous avons eu beaucoup de soucis à mettre en place le budget », a expliqué le secrétaire général du ministère, Alassoun Sori. En termes de résultats, il ressort du programme d'aménagement hydraulique, l'achèvement des travaux de réhabilitation des barrages de Bani (Sahel) et de Saria(Centre-Ouest) et le démarrage des activités de construction de douze autres barrages. «Les travaux de ces barrages ont démarré et certains sites sont déjà à 35% de taux d'exécution », a souligné le SG. Pour ce qui est du programme Approvisionnement en eau potable (AEP), 500 forages ont été réalisés, 392 autres réhabilités.

Le secteur de l'assainissement a vu la construction de 25 256 latrines familiales et 356 latrines institutionnelles sur un total de 50 000 latrines à réaliser au cours de cette année. « Plus de la moitié des prévisions ont déjà été réalisées en matière d'assainissement », s'est-il réjoui. En ce qui concerne la Gestion intégrée des ressources en eau(GIRE), M. Sori a fait savoir que dix polices de l'eau sur treize ont été mises en place. A cela, s'ajoute la mise en place d'un dispositif de suivi permanent pour la destruction de la jacinthe d'eau dans les barrages n°2 et 3 de Ouagadougou.

Dans le dernier programme consacré à la gouvernance, l'on retient l'élaboration du manuel du dispositif intégré de suivi-évaluation de trois programmes et du manuel de gestion des fonds transférés aux communes ainsi que l'adoption du nouveau référentiel du cadre de dialogue sectoriel. Nonobstant ces acquis, plusieurs difficultés ont été relevées.

Il s'agit, notamment, de la mobilisation insuffisante de ressources et des problèmes persistants dans la passation des marchés, si l'on en croit... Cependant « nous travaillons continuellement à faire fonctionner la contribution financière en matière d'eau. Et nous allons suivre les différents chantiers en cours car nous comptons réaliser en 2017, 2000 forages, 50 000 latrines et finir les travaux de Ziga II », a détaillé Alassoun Sori, en termes de perspectives. Il a ajouté que la présente revue est un cadre qui interpelle tous les acteurs sur les efforts à fournir pour, d'une part consolider les acquis, et, d'autre part, atteindre les objectifs fixés pour 2017 et les autres années à venir.