Burkina Faso: Miss Burkina 2017 - Cinq millions de F CFA pour la "plus belle"

Le nouveau comité Miss Burkina a présenté à la presse, le mercredi 9 août 2017, à Ouagadougou, les grandes articulations de la finale Miss Burkina 2017, prévue le 11 août 2017. Vingt et une candidates ont été annoncées pour la conquête du titre de la reine de la beauté burkinabè.

La « plus belle » du Burkina Faso, de l'année 2017, sera connue au soir du 11 août 2017, à la salle des Banquets de Ouaga 2000. A jour J-2 de la tenue de la grande finale, le Nouveau Comité Miss Burkina (N-COMIB) a rencontré les hommes de média, le mercredi 9 août 2017 à Ouagadougou, pour faire le point de ses activités et dérouler les grands axes de la cérémonie. Des éclairages donnés par le président du N-COMIB, Alpha Ouédraogo, vingt et une jeunes filles prennent part à cette phase terminale du concours. Elles ont été présélectionnées sur un total de deux cents candidates inscrites, à l'entame de la compétition, à travers les treize régions du pays.

Dans un premier temps, la recherche dans la Boucle du Mouhoun et le Sahel ayant été infructueuse, vingt-deux finalistes ont été retenues dans les onze régions restantes, en raison de deux candidates par région, a expliqué M. Ouédraogo. A ce jour, a-t-il poursuivi, le nombre a été réduit à vingt et un, à cause de l'exclusion de la candidate Fouleratou Combary de la région de l'Est, pour n'avoir pas répondu présent à l'appel du N-COMIB, le 1er août 2017. Les récompenses en jeu à l'issue de la finale oscillent entre 5 millions de F CFA pour la Miss à 300 000 FCFA pour la 5e.

Au bilan, selon le président du comité, les phases régionales de sélection se sont bien déroulées, avec à la clé une forte mobilisation des populations et un fort engagement des autorités locales. Concernant l'ultime compétition du 11 août prochain, le comité a annoncé qu'elle va s'articuler autour de quatre sorties des miss. Les première et deuxième sorties se feront respectivement en tenue traditionnelle et olympique. A l'issue de la manche, douze candidates poursuivront l'aventure et devront sortir de nouveau en tenue « lenpè » (tenue singulièrement africaine présente lors de certaines cérémonies au niveau des villages) puis en tenue de soirée.

C'est après cette dernière sortie, a confié Alpha Ouédraogo, que les concurrentes vont rivaliser de talent, dans l'expression orale, en formulant des plaidoyers en rapport avec le thème de l'édition qui est : « Femme, environnement et développement ». Un thème, aux dires de M. Ouédraogo, choisi en raison du caractère préoccupant de la question environnementale au Burkina Faso et dans le reste du monde.

Une soirée festive en perspective

L'élection de Miss Burkina 2017 va se faire sur l'avis du jury, mais aussi du public dont les votes compteront pour 25% dans la décision finale. Selon les conférenciers, il est prévu aussi des récompenses au profit des plus grands votants avec des montants allant de 500 000 FCFA à 50 000FCFA. A les entendre également, les petits plats sont mis dans les grands pour offrir « une soirée mémorable, festive et glamour » aux hôtes.

A ce sujet, Alpha Ouédraogo a indiqué qu'il est prévu un défilé de mode présenté par le styliste François 1er et des prestations musicales avec des artistes de renom comme Singuila, Mari Gayeri, Awa Boussim, Prince Zoetaba, Imilo le Chanceux et Floby. Réagissant à une interrogation relative aux polémiques autour de l'objectivité des critères lors des présélections, le responsable média du comité, Evariste Combary, a laissé entendre que les décisions ont été rendues suivant les règles en vigueur dans les concours similaires. Il a rappelé, en sus, que la compétition étant aussi intellectuelle, le seul aspect physique n'a pas été déterminant dans les choix.

Sur une autre préoccupation portant sur le coût de l'organisation de l'évènement, les conférenciers ont refusé de délier les langues. Toutefois, ils ont affirmé que la mobilisation des fonds n'a pas été facile en raison du faible engouement de certains sponsors. Qu'à cela ne tienne, ils ont assuré que tous les efforts sont déployés pour relever le défi. Une assurance qui a été aussi donnée par le Secrétaire général du Comité miss Côte d'Ivoire, Thierry Coffie pour qui, le professionnalisme dont ont fait montre les membres du N-COMIB, est un cas d'école. « Ils ont travaillé comme s'ils avaient plusieurs années d'expérience dans le domaine », a-t-il déclaré.

Le concours Miss Burkina renaît, cette année, de ses cendres après une suspension de cinq ans. Le nouveau comité qui a en charge l'organisation de l'évènement entend, par cette reprise, impulser un nouveau souffle à l'évènement et redorer l'image de la beauté burkinabè à l'étranger. Les tickets d'entrée à la finale du 11 août prochain sont disponibles au sein de certains médias de la place au prix de 30 000FCFA et 50 000FCFA.