Cameroun: Tabital Square ouvre ses portes à Yaoundé

« Ce centre doit regorger de produits camerounais dont la qualité intrinsèque ne saurait être questionnée ». Par cette invitation à la promotion des produits locaux, le ministre du Commerce espère inciter les responsables de Tabital Square à contribuer à la vulgarisation de la politique gouvernemental en matière de production agricole et industrielle à travers la valorisation des articles made in Cameroun. Les commerçants du marché Central de Yaoundé présents à cette cérémonie d'inauguration du Tabital Square n'ont pas manqué de saisir cette occasion pour présenter leurs doléances au ministre du Commerce. Par la voix de leur porte-parole, Marguerite Tchuiente, ces derniers ont exposé les sévices et bavures dont ils font les frais de la part de faux agents administratifs.

