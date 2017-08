Egypte: Prohiber le burkini ou le bikini, le débat agite les réseaux sociaux

L'Egypte qui a pris l'Occident pour modèle de société, et l'autre qui a pris l'islamisme pour modèle et demande un retour aux sources, se sont affrontées politiquement au cours des dernières années. En 2012, il y a eu les victoires électorales des Frères musulmans ; en 2013, un soulèvement populaire des libéraux. L'armée a tranché contre les islamistes. Mais le rapprochement avec l'Arabie saoudite peut inverser la tendance.

Or, cette tenue, la plupart des hôtels l'ont interdite à la piscine. De quoi provoquer une vive réaction sur les réseaux sociaux de la part des conservateurs égyptiens. Selon eux, les hôtels voulaient imposer une « tenue indécente », et même le bikini. Le ministère du Tourisme a réagi en envoyant une directive à tous les hôtels, leur interdisant d'interdire le « maillot conforme à la charia ».

C'est une conséquence indirecte de l'assassinat de trois touristes étrangères le mois dernier sur une plage d'Hurgada en mer Rouge. Afin de compenser les annulations, les hôtels ont fait une campagne de promotion pour relancer le tourisme égyptien. Et parmi ces nouveaux touristes, il y avait des femmes qui se mettaient en maillot de bain et d'autres en burkini.

