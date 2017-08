Afrique de l'Ouest: Sabot d'or - bientôt une ouverture sur les Etats de l'Uemoa

interview

Fasozine : où en êtes-vous pour l'organisation du Sabot d'or 2017 ?

Issiaka Ilboudo : pour un évènement comme le Sabot d'or qui prend des galons au fil des années, l'organisation requiert certaines exigences et de besoins. Et c'est le volet financier qui reste toujours difficile pour nous surtout avec le contexte économique actuel. Nous attendons toujours les réactions de certains partenaires et mécènes pour nous appuyer. Mais tout compte fait, nous avons la volonté et en tant que jeunes, nous irons jusqu'au bout parce que nous estimons que l'histoire doit retenir quelque chose de notre passage sur terre et dans le milieu sportif du Burkina.

Sous quel signe placez-vous cette édition ?

Nous la plaçons sous le signe de l'amélioration. Parce que nous savons d'où nous venons. Il y a quatre années qu'il n'y avait pas un tel évènement au Burkina mais grâce à notre initiative, d'autres acteurs ont suivi et cela ne fait que nous motivé davantage. Nous avons choisi un thème cette année «Football et TIC» qui est un thème évocateur vu qu'on ne peut pas mener d'activité aujourd'hui en faisant fi des nouvelles technologies de l'information. Nous sommes donc dans la logique de la continuité et d'innovation.

Quelle sera l'innovation majeur cette année ?

C'est d'abord le thème parce que pour nous, ce n'est pas seulement le bling bling mais surtout associer le volet fashion à la réflexion. Nous voulons organiser une rencontre de débat sur la contribution des réseaux sociaux à la promotion du Fasofoot. En plus de cela, nous avons initié le Sabot d'or du meilleur joueur burkinabè évoluant dans l'espace Uemoa. Parce qu'à court et à long termes, nous comptons faire de Ouagadougou, l'espace de célébration des meilleurs joueurs de l'espace Uemoa pour coller au slogan de l'institution : «8 nations, un destin commun». Nous espérons donc contribuer au foisonnement des peuples par le sport. Il s'agira donc de permettre de regrouper tous les meilleurs joueurs de chaque pays de l'Uemoa et les célébrer à Ouagadougou.

Quel est le bilan après 3 édition ?

Je peux vous dire que le bilan est très positif. Nous sommes en mesure de vous dire aujourd'hui ce que deviennent tous les joueurs qui ont été sacré Sabort d'or. Nous sommes en contact avec tous les lauréats au quotidien. Nous faisons donc le service après-vente comme on le dit.