Nigeria: Le pays apporte une assistance alimentaire au Nord-Est du pays touché par le conflit à travers le PAM

Le PAM a déjà commencé à acheminer le premier lot de riz donné et attend 2 000 tonnes supplémentaires de millet promises par les autorités nigérianes.

"En tant que gouvernement responsable, le gouvernement fédéral du Nigéria, en reconnaissance des efforts des acteurs humanitaires et de la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire des personnes touchées par l'insurrection au nord-est, a non seulement approuvé la distribution de 35 905 tonnes de céréales aux populations vulnérables, mais valide également la remise de 5 000 tonnes de riz qui sera distribuées par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans certaines communautés touchées par l'insurrection ", a déclaré Mustapha Yunusa Maihaja, directrice générale de l'agence de secours d'urgence du Nigéria, NEMA.

Depuis le lancement des opérations l'année dernière, le PAM a rapidement augmenté ses distributions de nourriture, de nutrition et de transferst monétaires afin de venir en aide à plus d'un million de personnes par mois. Après avoir surmonté un défi de financement, l'organisation a fixé son objectif à 1,36 million de personnes pendant la saison de pré-récolte, saison où la faim gronde le plus.

"Cette donation témoigne une fois de plus de la qualité des relations entre le PAM et le Nigéria", a déclaré Ronald Sibanda, directeur intérimaire du PAM au Nigéria. « Notre partenariat avec les organismes d'urgence spécialisés du gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État, nous a permis d'aider ceux qui en ont le plus besoin».

Dans le cadre d'une contribution de 100 millions de dollars américains à la mission du PAM au Nigéria, les États-Unis couvriront les coûts associés, permettant de fournir les portions de riz aux personnes déplacées dans les Etats les plus touchés d'Adamawa, Borno et Yobe.

La crise du Nigéria a dépassé les frontières, laissant des millions de personnes, dans la région la plus large du bassin du lac Tchad, dans l'incertitude de savoir d'où proviendront leurs repas.

Les experts ont prévenu que sans une assistance humanitaire d'urgence en quantité suffisante, le nord-est du Nigéria risque de tomber dans la famine.

Le PAM est la plus grande agence humanitaire pour la lutte contre la faim dans le monde. Il fournit un aide alimentaire dans les situations d'urgence, et travaille avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. Chaque année, le PAM aide quelques 80 millions de personnes dans environ 80 pays.

