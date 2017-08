Congo-Kinshasa: Mission d'évaluation - La CENI sollicite un expert de l'OIF pour élaborer un calendrier électoral

Une mission de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, a évalué la Ceni sur ses recommandations contenues dans son récent rapport.

Avec le Vice-président de la CENI, instance chargée d'organiser les prochaines élections, il a été question dans le cadre de la coopération CENI-Oif de savoir à quel niveau la CENI est arrivée avec la mise en œuvre desdites recommandations. Georges Nakseu a affirmé la nécessité pour la CENI de publier le calendrier afin de permettre la visibilité du processus électoral. "L'Accord du 31 décembre 2016 est le seul cadre global pour l'organisation des élections en RDC", a-t-il affirmé. La CENI, pour plus de transparence, a sollicité un expert de l'OIF à l'élaboration d'un calendrier.

Une forte délégation de la l'Organisation de l'OIF a échangé, lundi 7 août dernier, avec le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est la poursuite d'une coopération que l'Oif s'est engagée auprès de la Ceni depuis 2015 dans le cadre du processus d'évaluation du Fichier électoral et d'identification et enrôlement des électeurs. Georges Nakseu, chef de la délégation, a souligné que : "Nous avons évoqué le cadre global dans le contexte de l'Accord de la Saint Sylvestre. Il y a dans cet accord du 31 décembre 2016, une nécessité de conduire le pays à des élections crédibles". Il a affirmé que cet accord politique reste le point central des activités électorales. A la demande de la Ceni, a-t-il fait savoir, un Représentant permanent de l'OIF sera installé en RDC pour faire le suivi du processus électoral en RDC. Aussi, à la sollicitation de la Ceni, un Expert de l'OIF va y être affecté pour contribuer à l'élaboration du calendrier électoral.

Norbert Basengezi, dans un langage on ne peut plus clair, a rassuré la volonté du peuple congolais de se choisir des dirigeants par la voie électorale. Une option qui traduit son appropriation de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, dit-il, qui se déroule sans désemparer sur toute l'étendue du territoire national. Selon lui, l'Organisation internationale de la francophonie a salué la technicité avec laquelle s'est déroulée cette opération. Elle souhaite voir les élections se dérouler dans un climat apaisé selon un calendrier consensuel. Le Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a révélé que son Institution a atteint 38,5 millions de personnes enrôlées. "Nous nous réjouissons du fait que 90% de nos engagements sont atteints surtout avec le lancement au Kasaï de l'opération de recrutement des agents commis à l'enrôlement". Toutefois, Basengezi a indiqué que le calendrier global sera l'œuvre des parties prenantes notamment le gouvernement, le Conseil National de suivi de l'Accord et la Ceni. Les deux aspects qui bloquaient la Ceni à publier le calendrier, a-t-il confirmé, étaient le Kasaï et le CNSA.

Il s'est conformé à la page 7 dudit Accord politique qui justifie la participation de chacune des parties dans l'élaboration du calendrier exigé. " Nous devons faire ce chronogramme unanimement avec le gouvernement investi au mois de mais et le CNSA qui élabore son Règlement intérieur. Si nous le faisions nous-mêmes, ce serait violé cet Accord du 31 décembre 2016. Nous avons montré à l'OIF des projets de calendriers antérieurs". Nous avons sollicité de l'Oif d'avoir un permanent à la Ceni comme c'est le cas avec d'autres institutions telles que : UE, ONU, MONUSCO et PACEC. "Que l'OIF nous envoie au plutôt possible un Expert pour l'élaboration de ce calendrier... la même demande a été fait à la MP, Opposition et aux Ambassadeurs", a insisté Norbert Basengezi.