Congo-Kinshasa: Enjeux électoraux - UDCO - Jean-Claude Masangu prépare un congrès à Lubumbashi !

Il est important de souligner qu'après son adresse, une déclaration politique de l'UDCO a été lue par M. Shamba Balthazar, Secrétaire général. Dans ce document, le Comité Directeur de cette formation politique a salué les efforts du Gouvernement de la République sous le leadership du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, Autorité morale de la Majorité Présidentielle, qui ont permis de renforcer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national, de promouvoir des réformes profondes pour redresser le tissu socioéconomique et d'assurer l'accompagnement démocratique du processus électoral mené par la CENI. Il indique également que "le Comité Directeur réitère tout son soutien et exprime sa profonde gratitude à la Majorité Présidentielle, pour la confiance sans cesse renouvelée à notre parti politique en associant systématiquement le Président national de l'UDCO, le Camarade Jean-Claude Masangu Mulongo à tous les travaux du bureau politique de la Majorité Présidentielle".

Cette activité est intervenue dans le but de partager la vision du parti avec sa base de Kinshasa et annoncer de grandes mesures prises. Dans son intervention, le numéro Un de ce grand parti membre de la Majorité Présidentielle a annoncé la tenue d'un grand Congrès du parti à Lubumbashi ainsi que sa restructuration partielle sur l'ensemble du territoire national. A cette même occasion, il a accueilli les présidents fédéraux de la Capitale avec leurs cellules pour s'enquérir des pensées de la base et aussi prouver sa bonne volonté dans le fonctionnement des fédérations. C'est ainsi qu'il a promis de mettre des moyens à leur disposition pour qu'elles fassent le déplacement de la ville de Lubumbashi.

