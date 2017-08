Congo-Kinshasa: Troubles dans la capitale - La NOGEC condamne les actes de terrorisme !

De facto, la NOGEC invite toute la population à cultiver la paix et, plus particulièrement, les jeunes à rester constants dans l'attente de la tenue des élections tout en ne se laissant pas instrumentaliser par ce qu'elle qualifie des déclarations des hommes en recherche de positionnement. Il sied de signaler que ce rassemblement des jeunes a, par dessus tout, présenter ses sincères condoléances à toutes les familles attristées par la mort des êtres chers après les affrontements de lundi dernier.

Cette journée de lundi a été marquée par des accrochages entre policiers et manifestants dans certains coins de la capitale Kinshasa. Cela, à cause de certaines attaques dans plusieurs coins de la République par des partisans de Bundu dia Mayala (BDM) contre les forces de l'ordre qui, toutefois, ont réussi à rétablir l'ordre en les dispersant à coup de gaz lacrymogènes, apprend-on du communiqué de la Police Nationale Congolaise. C'est ainsi que la NOGEC, ce regroupement des jeunes qui œuvre pour la paix et le renouvellement de la classe politique, a rendu public un communiqué dans lequel elle stigmatise l'action des membres de BDM.

Face à ce qu'elle qualifie d'actes de terrorisme perpétrés lundi 7 août de part en part dans la Ville-Province de Kinshasa et dans d'autres villes du pays, la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo -NOGEC- n'a pas attendu des heures pour réagir. Coup sur coup, le regroupement dirigé par Me Constant Mutamba, par un communiqué adressé à la presse, condamne avec la dernière énergie ces heurts.

