Afrique du Nord: Le processus politique en Libye à l'examen

Il a également dit avoir évoqué avec son hôte la feuille de route issue de l'accord de Skhirat et les pas à entreprendre après la visite en Tunisie il y a deux jours du chef du gouvernement d'entente nationale libyenne, Fayez Sarraj, et sa rencontre avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

L'entretien a permis d'examiner la meilleure voie pour venir en aide aux Libyens, accélérer le processus politique dans le pays et garantir l'installation des institutions permanentes et stables au service des différentes catégories du peuple libyen, a également déclaré Ghassan Salamé.

