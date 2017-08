Afrique: 18è édition de l'Agoa - Souleymane Diarrassouba défend la candidature de la Côte d'Ivoire

L a Côte d'Ivoire entend organiser la 18è édition de l'Agoa (African Growth Opportunities Act). Pour ce faire, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, à la tête d'une forte délégation, est depuis mardi dernier à Lomé où il « vend » la candidature de la Côte d'Ivoire à la 16ème édition du forum économique qui s'y déroule.

« L'organisation de ce forum sera une occasion pour notre pays de renforcer sa position de leader sur le continent africain vis à vis du partenaire américain et également donner une opportunité accrue à nos PME et artisans de pouvoir tirer un meilleur profit des préférences offertes par l'Agoa et bénéficier du vaste potentiel offert par le marché américain » a expliqué le ministre ivoirien du Commerce aux hauts fonctionnaires américains, ministres africains, dirigeants d'entreprises privées, de structures étatiques et de la société civile qui participent au forum.

C'est en 2016, lors du Forum des ambassadeurs, que la Côte d'Ivoire a présenté sa candidature pour abriter la 18ème édition qui aura lieu en 2019. Pour défendre le dossier ivoirien, Souleymane Diarrassouba s'est fait accompagner des représentants de la Primature, de l'Apexi, du ministère des Affaires étrangères, du CNE, de la CGECI, de la DGCE, de l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis et d'opérateurs économiques d'Abidjan et de l'intérieur du pays.

Promulguée en mai 2000 par le Congrès américain, l'Agoa permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douanes moyennant des engagements sur la bonne gouvernance et le respect des règles du droit international du travail.

Depuis 2001, les pays éligibles à l'Agoa et les Etats-Unis se retrouvent tous les ans pour faire le point des avancées de la coopération économique et commerciale entre l'Afrique et les Etats-Unis. Cette année, le forum qui se déroule au Togo est placé sous le thème « Les Etats-Unis et l'Afrique : un partenariat pour la prospérité à travers le commerce ».