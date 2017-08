Kenya: Des résultats provisoires qui divisent

A Kisumu, grande ville de l'ouest du Kenya et un des fiefs électoraux du candidat, Raila Odinga, des manifestations ont également été signalées. La police a eu maille à partir avec des jeunes acquis à la cause de ce dernier au quartier Kondele, où ceux-ci ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur la voie publique. Ces incidents sont venus en rajouter à une journée qui avait déjà démarré sur fond de polémique et de contestation.

Une manifestation organisée hier par l'opposition à Mathare, bidonville de Nairobi, a viré au drame à la suite d'échauffourées qui ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Deux civils y ont trouvé la mort. Pour disperser la foule en furie, la police a dû tirer en l'air et user de gaz lacrymogènes. Des informations confirmées par la police kényane hier en début d'après-midi.

L'opposition crie à la fraude et manifeste déjà pour remettre en cause le verdict des urnes

