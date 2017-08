Ile Maurice: Trafic - Importante prise de cannabis au Chaland

Le scooter sur lequel les frères sont arrivés, de même que le véhicule des habitants de Camp-Levieux ont été saisis. Une enquête a été ouverte pour connaitre la provenance de cette drogue et son réseau d'approvisionnement. Premchand Ramsurun, Rickumar Ramsurun et Naden Lutchmanen seront présentés devant le tribunal de Mahébourg, ce matin, sous une accusation provisoire de trafic de drogue.

Une surveillance de longue haleine a abouti, hier matin, mercredi 9 août, au démantèlement d'un réseau de trafic de cannabis dans le Sud. Deux frères habitant Camp-Levieux ont été cueillis par des policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la division Sud peu après avoir pris la livraison d'un kilo de cannabis au Chaland. Et, dans la foulée, deux présumés dealers, également frères, habitant la localité, ont été arrêtés. Les policiers ont retrouvé deux kilos de gandia, 1 995 graines de cannabis et la somme de Rs 324 000 en leur possession. L'argent est soupçonné provenir du trafic de drogue. La valeur du cannabis saisi s'élèverait à plus d'un million de roupies.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.