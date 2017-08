Tunisie: Aujourd'hui, premier vol

A noter que le retour des pèlerins est prévu à partir du 6 septembre et se poursuivra jusqu'au 21 du même mois. Les vols décolleront et atterriront principalement à l'aéroport Tunis-Carthage avec 23 vols aller-retour, suivi de l'aéroport de Sfax avec uniquement 6 vols aller-retour.

Depuis 2011, l'organisation du pèlerinage a fait couler beaucoup d'encre et dévoilé un grand nombre de dépassements et de dysfonctionnements. En la passant sous la tutelle et la responsabilité du ministère des Affaires religieuses, l'idée était d'éloigner cette affaire juteuse des convoitises des uns et des autres. Mais il semble que l'affaire du pèlerinage va continuer à provoquer des vagues, tout en sachant que le ministère des Affaires religieuses vient de signer une convention avec l'Instance nationale de lutte contre la corruption.

Et ajoute, « alors que les hôtels ne sont pas tous de la même catégorie, les hadjis sont obligés de débourser la même somme », a encore souligné Adel Nasfi, le président de l'association. « Dhouyouf Arrahmane» ont donc décidé de porter plainte, s'estimant lésés et réclamant des indemnisations.

