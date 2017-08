opinion

J'étais présent ce mercredi pour cette marche républicaine. Je sais que M. Soumah n'y était pas. Mais nous étions des milliers, des milliers à marcher pour une transparence républicaine pour un arrêt définitif de toutes les exactions de corruption. Des dizaines de milliers en réalité...

Et nous étions tous unis dans une seule idée, un seul mouvement, l'idée d'égalité.

Que nous soyons ouvriers, artisans ou ministres nous demandions l'égalité.

Et c'est pour cela que nous marchions.

Certes qu'une masse réclame une classe politique juste ou que tout simplement des accords soit respectés n'offre pas de garantie de succès. Mais voyez-vous monsieur Soumah ce n'est pas tant ce que nous réclamions qui est important, ce n'est pas non plus le nombre qui importe, mais c'est bien notre couleur.

Je n'ai pas vu de peulhs, de malinkés, de soussous, de forestiers dans la foule.

Et je pense que vous savez pourquoi.

Cette masse d'hommes, de femmes et d'enfants étaient là, unie, pour une seule raison et c'est ça qui importe.

Ce qui importe ce n'est pas tant le résultat de nos combats que ces combats en soi. Parce que ceux-ci nous fédèrent, nous unissent.

Vous pensez peut-être que c'était là la sortie d'une ethnie ?

Que c'est triste et misérable d'entendre ça de la bouche d'un homme qui veut des responsabilités.

Nous unissons, M. Soumah, nous fédérons. Nous marchons pour devenir une unité.

Vos propos tirent le fil de la discorde et de l'éparpillement, un service de propagande n'aurait pas fait mieux. Essayez de mieux comprendre ce qui nous manque pour éviter de sortir ces tristes constats parce que ce sont de piteuses et terribles allégations. Non monsieur Soumah ce n'était pas la marche d'une Ethnie.

Et savez-vous pourquoi je n'ai pas vu d'ethnie dans la foule, dans la masse ?

Parce que en réalité je n'ai vu ni foule ni masse monsieur Aboubaca Soumah, je n'ai vu que la Guinée.

Et méfiez-vous d'elle monsieur, parce que si vous la méprisez en la rabaissant à ce que vous croyez voir ou pire à ce que vous espérez qu'elle soit, elle vous sanctionnera . Oui elle vous sanctionnera et de la meilleure des façons et saura vous faire comprendre, vous qui recherchez des suffrages, qu'elle ne parle plus comme une foule ni comme des ethnies éparses, elle parle comme un peuple.

Et soyez prudents avec ce peuple, c'est notre Nation.

Ahmed Kourouma

Vice-président du Parti GRUP