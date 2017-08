Cote d'Ivoire: Audience du chef de l'etat - L'ambassadeur du canada fait ses adieux au chef de l'etat

Par ailleurs, a ajouté l'ambassadeur du Canada, le Québec vient de signer un protocole d'entente en vue d'ouvrir un bureau à Abidjan. Quant au secteur éducation - formation professionnelle, la coopération entre les deux pays, selon Patricia McCullagh, est encore plus active, d'autant que plusieurs étudiants ivoiriens effectuent leurs études au Canada ; ajoutant que cette coopération se poursuivra et s'intensifiera. Pour terminer, l'ambassadeur du Canada a exprimé sa joie d'avoir échangé avec le Président de la République et a réaffirmé la volonté de son pays de demeurer aux côtés de la Côte d'Ivoire; comme cela a été le cas pendant les 8èmes Jeux de la Francophonie qui viennent de s'achever à Abidjan, au cours desquels le Canada et la Côte d'Ivoire ont eu à travailler en étroite collaboration.

Au terme de la rencontre, Patricia McCullagh a dit être venue faire ses adieux au chef d'Etat parce qu'elle est en fin de mission dans notre pays. Evoquant l'état de la coopération entre les deux pays, la diplomate a indiqué que le Canada et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations de très grande qualité. Elle en veut pour preuve, les échanges commerciaux qui sont en constante augmentation. Tout comme dans les secteurs minier et pétrolier où, a-t-elle souligné, beaucoup de choses sont également faites.

