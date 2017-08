Cote d'Ivoire: Prix ivoire 2017 - Voici les six ouvrages finalistes

Le Prix ivoire récompense, depuis 2008, un auteur émergent issu du continent africain ou de la diaspora africaine dont l'ouvrage, écrit en langue française, aspire aux pleines lumières internationales. Il n'est pas ouvert aux auteurs confirmés, déjà présents sur les grandes scènes litté- raires internationales. Créé par "Akwaba culture", une association de droit ivoirien présidée par Isabelle Kassi Fofana, le Prix ivoire est parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), l'Ambassade de France à Abidjan et la Librairie de France Groupe de Côte d'Ivoire.

Le lauréat sera désigné par un jury pré- sidé par la romancière et dramaturge Wêrê Wêrê Liking, le 11 novembre prochain, au cours du dîner-gala d'Heden Golf Hôtel. Il recevra, ce jour, son prix doté de deux millions de FCFA et un trophée. Par ailleurs, conformé- ment à l'accord établi avec le Salon du livre et de la presse de Genève, le lauréat sera l'invité dudit salon en 2018.

