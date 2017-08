Cote d'Ivoire: Hadj 2017 - Plus de 1000 pèlerins déjà à médine

Il a fait remarquer que pour cette édition, le quota réservé à la Côte d'Ivoire est de 5820 pèlerins dont 4200 pour le contingent étatique et 1620 pour les quatorze ( 14) organisations privées agréées par la direction générale des Cultes. Messamba Bamba a précisé que neuf (09) vols charter sont prévus. Et que sur chaque vol, il y aura 430 pèlerins et 20 encadreurs. Le dernier vol charter est prévu pour le 13 août prochain. Il est bon de noter que les pèlerins du vol 1 ainsi qu'une partie du vol 2 ont été logés à l'hôtel Saraya Taba et Harmony à Médine.

Aussi, a-t-il invité les différents encadreurs à plus de compréhension vis-à vis des pèlerins. Le premier responsable des affaires cultuelles a invité les pèlerins une fois en terre Sainte à prier pour la paix et la stabilité en Cote d'Ivoire. Pour sa part, le directeur général des Cultes, Messamba Bamba, a rassuré que tout se déroule normalement.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.