Cote d'Ivoire: Organisation de la CAN 2021 - Amichia salue le choix de feh kessé

Nommé récemment en Conseil des ministres pour piloter l'organisation de cette compétition, Feh Kessé est allé présenter ses civilités au premier responsable du sport en Côte d'Ivoire. Le ministre Amichia a, pour sa part, salué les qualités des échanges entre lui et son hôte. Il s'est félicité du choix de Feh Kessé qui «s'impose à nous» pour avoir fait partie de «ceux qui ont défendu le dossier pour l'obtention de l'organisation de la CAN 2021». Il a ensuite loué les qualités professionnelles du président du Comité d'organisation de la CAN 2021. François Amichia a souligné la nécessité de se mettre vite au travail pour relever le challenge de 2021

Le président du comité d'organisation de la Can 2021 Feh Kessé a été reçu, vendredi dernier, par le ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, à son cabinet au Plateau.

