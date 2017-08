Guinée: Le groupe Canal+ lance une nouvelle chaîne dédiée aux sports africains

La reprise des championnats belge et écossais où évoluent des joueurs africains a été assurée respectivement depuis le 29 juillet et le 5 août. A partir du 10 octobre, A+ Sport compte couvrir le Champions league de Basket Ball.

Avec A+ Sport, il y aura plus des directs, des magazines et des rétrospectives, assure-t-il. Des compétitions cyclistes africaines comme le Tour de Rwanda sont disponibles pour informer les mélomanes de ce sport. Selon M. Zard, la chaine va couvrir, le championnat d'Afrique des Nations de la CAF Total 2018, des affiches de l'UEFA Europa league, les championnats belge, et écossais, les championnats de France de Ligue1 Conforama et National. Déjà, le nouveau médium a couvert les jeux de la Francophonie qui s'est tenu du 21 au 30 juillet dans la capitale ivoirienne.

A Conakry, l'annonce a été faite au cours d'un point de presse organisé par le groupe ce mercredi 9 août à Bluezone de Kaloum. Pour Mathiew Zard, responsable Afrique du groupe, la chaîne va procéder une sélection des grandes compétitions de football européennes et africaines, cyclisme, basket-ball et des évènements sportifs africains.

