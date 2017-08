Cameroun: L'excellence sportive à l'honneur

C'est un rituel républicain déjà bien ancré. A chaque fois que des sportifs camerounais s'illustrent et réalisent des exploits au cours d'une compétition internationale, ils sont reçus au Palais de l'Unité avec faste par la plus haute autorité de l'Etat, le président de la République, Paul Biya, en compagnie de la première dame, Chantal Biya.

La cérémonie solennelle organisée à cette occasion a une grande charge symbolique. Elle permet au premier sportif camerounais de dire aux héroïnes et héros du jour combien la Nation, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, a vibré au rythme de leurs victoires éclatantes.

La réception permet également de magnifier des valeurs telles que le patriotisme, le dépassement de soi, le courage, la détermination, le sens de l'effort et du sacrifice pour porter haut les couleurs du pays.

A l'instar de nos vaillants soldats qui, chaque jour à nos frontières, sont prêts au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du territoire national. La tradition sera encore respectée. En témoigne, la réception qu'offrent le chef de l'Etat et son épouse, ce jour au Palais de l'Unité, en l'honneur des athlètes camerounais médaillés au cours des récentes compétitions internationales depuis le début d'année.

Le tapis rouge leur sera ainsi déroulé. En ce qui concerne les derniers Jeux de la Francophonie, on sait que le Cameroun a terminé septième au classement des pays participants avec 21 médailles remportées au total, dont 5 en or, 7 en argent et 9 en bronze. C'est mieux que la moisson de l'édition 2013 à Nice.

On se souvient en effet qu'en France, il y a quatre ans, nos sportifs s'étaient classés dixièmes avec 17 médailles (3 en or, 7 en argent et 7 en bronze). C'est dire que dans la capitale économique ivoirienne, il y a eu une belle marge de progression que nous célébrons aujourd'hui, entre autres.

D'où cette fête de l'excellence sportive qui va braquer ses projecteurs sur les médaillés en or, en argent et en bronze.

Nul doute que ce jour, les médaillés des autres compétitions internationales seront aussi triomphalement reçus. Pour célébrer leur parcours héroïque comme une véritable source d'inspiration.