Tunisie: Comment les corrompus exercent au sein des cliniques

M. Trabelsi a dans ce sens mentionné que 22 dossiers de corruption ont été découverts au sein de la Cnss entre août 2016 et août 2017. Ils portent notamment sur des arnaques à l'encontre d'assurés sociaux, des détournements de fonds, des vols de médicaments, des fausses déclarations de revenus et autres falsifications.

L'enquête est en cours et implique 26 agents de différents grades et fonctions appartenant à cet établissement, a souligné Trabelsi, précisant que la justice a placé quatre suspects en détention provisoire. Le rapport évoque également l'affaire des stents périmés utilisés dans certaines cliniques privées ainsi que les sanctions prises à l'encontre des médecins impliqués.

