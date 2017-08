Cameroun: Compétitions sportives internationales - Les athlètes médaillés à l'honneur

Les plénipotentiaires camerounais aux différentes compétitions sportives internationales sont les invités ce jour du couple présidentiel au Palais de l'Unité.

Le palais de l'Unité va, comme il est désormais de coutume, dérouler le tapis rouge aux athlètes camerounais médaillés des compétitions internationales. Selon le communiqué publié hier par le Cabinet civil de la présidence de la République et parvenu à notre rédaction, la réception offerte par le couple présidentiel en l'honneur des athlètes camerounais aura lieu à 15h dans la salle des cérémonies du palais de l'Unité.

Cette cérémonie, d'une portée fort symbolique, vise à célébrer les prouesses des plénipotentiaires camerounais qui ont glané des lauriers aux compétitions internationales depuis le début de l'année en cours. La récente compétition internationale en date, ce sont les huitièmes Jeux de la Francophonie qui viennent de se tenir du 20 au 30 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

La délégation camerounaise à ce tournoi, forte de 96 athlètes, a récolté 21 médailles dont 5 en or, 7 en argent et 9 en bronze. Un bilan qui hisse l'équipe camerounaise au septième rang du classement général de la compétition, et troisième pays africain derrière le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La grande révélation de ces jeux chez les Camerounais aura été l'équipe de danseurs de Hip-Hop, Sn9per Crew.

Peu attendu à ce niveau, le groupe a remporté la médaille d'or de la discipline, en éliminant une des meilleures équipes de danse urbaine au monde, Le Pokemon Crew de France. Avant les athlètes de la Francophonie, le Cameroun a été honoré récemment à la quatrième édition des Jeux « de la solidarité islamique » organisés du 12 au 22 mai 2017 à Bakou en Azerbaïdjan. L'équipe camerounaise est rentrée de cette compétition avec six médailles dont une en or.

Les boxeurs camerounais ont également illuminé les championnats d'Afrique dames et messieurs disputés dans la capitale du Congo du 17 au 25 juin 2017. Avec un total de 9 médailles dont 6 en or, notre pays s'est classé premier parmi 22 Nations participantes. Presque dans la même période, du 30 mai au 4 juin 2017, le Cameroun s'est classé 3è avec 22 métaux au total, à l'issue des championnats d'Afrique séniors et juniors de Karaté disputés au Palais des sports de Yaoundé.

Plus tôt en avril de cette année, les judokas camerounais ont glané neuf médailles dont une en or, une en argent et sept en bronze au championnat d'Afrique tenu à Madagascar du 14 au 16 avril 2017. La réception qu'offre le couple présidentiel ce jour vise donc à célébrer la performance et surtout à encourager les athlètes à faire mieux lors des prochaines éditions.

La communion du chef de l'Etat avec les sportifs camerounais au Palais de l'Unité est devenue une tradition. Le 8 février 2017, les Lions indomptables, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football « Gabon 2017 » ont été reçus par Paul et Chantal Biya pour célébrer le trophée. Le président de la République avait profité de l'occasion pour rappeler le caractère indivisible du Cameroun.

«Votre belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations vient encore de le prouver, quand les Camerounais sont unis et solidaires rien ne peut les arrêter». Les 23 joueurs avaient reçu pour la circonstance des cadeaux et la médaille de chevalier de l'Ordre de la Valeur. Deux mois plus tôt, le 8 décembre 2016, c'était les Lionnes indomptables, vice-championnes d'Afrique à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, qui avaient été les « guest stars » du couple présidentiel.

Christine Manie et ses coéquipières avaient touché les cœurs des millions de Camerounais à travers un parcours très honorable lors de ce tournoi.