Cote d'Ivoire: De nouvelles offres pour une inclusion financière en côte d'ivoire

Les usagers d'une panafricaine installée en Côte d'Ivoire pourront effectuer des opérations allant jusqu'à 1, 8 million de FCFA par jour.

Cette annonce a été faite par Alabi Moritana, lors de la présentation du nouveau segment de cette banque, le 3 août 2017 à Abidjan-Plateau. Présentant les détails de ce segment, Alabi Moritala, a expliqué que les concernés, dont le salaire oscille entre 800. 000 FCFA et 2, 5 millions de FCFA bénéficieront d'espaces dédiés et prioritaires dans les agences sélectionnées, de réponses rapides à leurs différentes requêtes, d'une procédure simplifiée pour un accès rapide aux différents types de crédit, et de produits de placement garantissant la rentabilité de leurs investissements. Ils auront également droit à une carte magnétique de couleur or.

« En plus des opérations classiques sur nos guichets et terminaux de paiement, cette carte permettra aux détenteurs de bénéficier de remises et autres avantages », a précisé Alabi Moritana.

Les responsables de cet établissement financier présent dans une trentaine de pays, ont répondu aux préoccupations de leurs invités en donnant toutes les informations utiles pour la bonne compréhension des opportunités offertes par ce nouveau segment dénommé Advantage.