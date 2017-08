Madagascar: Plaidoyer pour le climat - L'YLFCC se mobilise

La place des jeunes dans la lutte contre le changement climatique a été au centre des débats lors de la conférence organisée par le YLFCC (Young Leaders Fighting Climate Change) hier au Chefs Avenue du Café de la Gare.

Il s'agit du premier projet du YLFCC 2017, entrant dans le cadre de leur formation en leadership des jeunes appliqué à la lutte contre le changement climatique. Le but est entre autres d'éveiller la conscience collective dans l'atténuation ou l'adaptation aux effets du changement climatique. Au vu de l'affluence du public, le sujet commence à intéresser la société ; et pas seulement, « l'intelligentsia » comme il l'est d'usage. Des particuliers, simples citoyens ont également fait le déplacement.

Leadership. Selon Katia Rakotonirina, jeune bénéficiaire de l'YLFCC pour 2017 : « Le leadership des jeunes s'articule sur trois points. Tout commence avec la prise de conscience de ces jeunes leaders sur les conséquences désastreuses du changement climatique. Une fois convaincus, ils seront plus à même de prendre leurs responsabilités y afférentes du point de vue écologique. Enfin, ils pourront mobiliser et conscientiser à leur tour leur communauté, pour qu'il y ait synergie, car c'est la condition optimale d'efficience de la lutte contre le changement climatique. Ce qui n'exclut cependant pas d'entreprendre des démarches individuelles. ».

Dans leurs interventions, les panélistes ont également mis en valeur l'importance de cette synergie et de cet éveil de conscience collective, tout en insistant que la fatalité n'est pas pertinente et que tout reste à jouer. Par ailleurs, Serge Solo, du WWF, a bien souligné dans son intervention qu'il revient aux jeunes de prendre les rênes, surtout que la lutte contre le changement climatique offre également nombre d'opportunités de développement personnel et d'employabilité.