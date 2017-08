Madagascar: ONU - COI - Renforcement de la paix dans l'Océan Indien

Un atelier sur le renforcement de la paix et de la sécurité dans la zone Océan Indien s'est tenu mardi dernier à Ebène, à l'île Maurice. Un atelier organisé conjointement par le Département des Affaires politiques des Nations Unies et la Commission de l'Océan Indien. Dans son discours d'ouverture, Hamada Madi, Secrétaire général de la COI a rappelé que « l'océan Indien constitue aujourd'hui un immense potentiel de croissance et de développement mais qu'il est aussi un espace instable, difficile à protéger et exposé à de multiples menaces ». De son côté, le Directeur adjoint du Département Afrique 1 des Nations Unies, Samba Sane a souligné que la prévention des conflits est la priorité des Nations Unies. Il a ainsi exhorté tout un chacun à rééquilibrer l'approche dans le sens de la paix et de la sécurité et de briser le cycle des interventions trop tardives. Cet atelier a permis aux participants d'instaurer un partenariat visant au renforcement par les Nations Unies de la capacité de la COI à agir pour la promotion et la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable. La diplomatie préventive et la médiation, la lutte contre le trafic de drogue et le crime transfrontalier, la sécurité maritime et la piraterie, la prévention et la lutte contre le terrorisme, le soutien aux élections et la promotion du rôle des femmes. Ce sont entre autres, les priorités affichées. Ce partenariat sera soumis à l'aval des Etats membres de la COI et du Secrétaire général des Nations Unies et sera signé par les deux organisations dans les jours qui viennent.