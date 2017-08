Madagascar: Toko telo - D'gary et Monika Njava continuent d'enchanter le monde avec « Toy raha toy »!

Toko telo s'illustre à nouveau et campe la première place aux Transglobal World Music Chart et Global Village Top 40 Albums.

Pour D'gary et Monika Njava, août se présente sous ses meilleurs jours ! Après avoir été numéro Un au Top 10 World Music Albums de Spin The Globe's, Olympia, Washington, USA, le groupe, avec son album sorti en avril s'illustre à nouveau et campe à la première place aux Transglobal World Music Chart et Global Village Top 40 Albums.

Une grande première dans l'histoire de la musique malgache ! Jamais aucun groupe n'a, jusqu'à présent, réussi à s'imposer dans le milieu musical mondial, comme c'est le cas aujourd'hui avec Toko telo. Les Njava eux-mêmes, très appréciés sur la scène internationale, n'ont pas suscité autant d'engouement de la part de la critique et des professionnels de l'industrie musicale du monde. Tokotelo vient effectivement de s'illustrer sur deux des plateformes les plus suivies par les personnes dans l'industrie de la musique du monde.

Encore numéro 6 dans la liste du The Transglobal World Music Chart (TWMC) le mois dernier, l'album, un mois après se hisse au top et devient numéro Un. Le 1er août, « Toy Raha Toy » atteint également la première place sur le Global Village Top 40 Albums. Monika Njava d'expliquer : « Le TWMC a été fondé par un réseau international de personnalités respectées dans la radio et le journalisme de la musique du monde, pour faire connaître les meilleures productions de world music. Chaque mois, les membres votent pour leurs albums favoris parmi les dernières sorties. Leurs critères?

Le mérite et le talent plutôt que la popularité, les grandes productions et les ventes. Les votes sont ensuite compilés dans une liste des albums les mieux classés ». Global Village n'est pas moins prestigieux. La chanteuse de continuer : « Il est diffusé tous les soirs sur KMUW Radio, basé à Wichita, au Kansas, aux États-Unis. Animé par le célèbre DJ Chris Heim, il dispose d'un large éventail de musique du monde. Le programme est distribué à travers le Public Radio Exchange (PRX) à plus de 330 stations de radio dans 41 Etats américains et au Canada, au Cambodge, au Mexique et en Nouvelle-Zélande ».

En outre, Toko Telo a été présenté sur l'un des programmes de radio les plus écouté aux États-Unis : « All Things Considered » du National Public Radio. « Diffusée depuis 1971, cette émission est le programme phare des infos sur le réseau américain NPR. Diffusée cinq jours par semaine sur plus de 500 stations de radios aux États-Unis et à l'étranger, les auditeurs quotidiens ont atteint 12 millions.

Le 24 juillet, la présentatrice de All Things Considered, Kelly McEvers, a invité Banning Eyre du programme de radio Afropop Worldwide à présenter des extraits de Toy Raha Toy et à parler de l'album et des artistes dans le contexte de la musique malgache. Bien sûr, ils n'ont pas manqué d'éloges à l'encontre de l'ensemble des membres du groupe ». Une belle reconnaissance pour Toko Telo qui continue d'enchanter les mélomanes du monde entier avec son « Toy raha toy ».