Madagascar: ONTM-CanCham - Un roadshow au Canada

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et les opérateurs touristiques malagasy vont participer à un roadshow au Canada du 21 au 28 octobre 2017, et ce, en partenariat avec la Chambre de Commerce et de Coopération Canada-Madagascar (CanCham), l'Economic Development Board of Madagascar et l'Ambassade de Madagascar au Canada.

Ce roadshow offrira à ces opérateurs touristiques malagasy l'opportunité de rencontrer les professionnels canadiens, afin de favoriser la promotion de la destination sur le marché nord-américain. Ils vont ainsi pouvoir présenter une offre diversifiée en matière de circuits, d'hébergements et de loisirs, sur les différentes régions de Madagascar. Ils peuvent entretemps nouer des contacts professionnels à travers les rencontres B to B avec les acteurs du tourisme à Montréal et Ottawa.

Renforcer la compétitivité. En outre, une visite du salon international du tourisme et Voyages qui se déroulera du 20 au 21 octobre 2017 à Montréal, est également prévue dans le cadre de ce roadshow. A chaque édition, plus d'une centaine de pays y participent par le biais de leurs Offices du Tourisme, Tours Opérateurs ou agents de voyage. En fait, cette mission économique et commerciale au Canada entre dans le cadre de la poursuite des actions de promotion de la destination Madagascar menée par l'EDBM, en vue de renforcer la compétitivité de la Grande île sur le marché mondial du tourisme. Rappelons que le pays dispose d'un avantage comparatif en termes de richesses de sa biodiversité, qui plus est, en grande partie endémique.