Madagascar: Is'Art Galerie - Labdihy, carrefour de la danse contemporaine

L'événement Labdihy, initié et organisé par Ariry Andriamoratsiresy, se tient actuellement à l'Is'Art Galerie. Roberto Torres, invité d'honneur international, est déjà sur place pour partager ses expériences à ses pairs. Vendredi prochain, le public aura droit à des prestations époustouflantes des danseurs.

Pour sa 7e édition, le Labdihy, un véritable laboratoire de la danse pour les grands noms de ce domaine artistique, voit grand. Rencontres, résidences de création, représentation, c'est une plateforme qui permet aux danseurs et chorégraphes d'échanger et de continuer à explorer et à pousser la recherche à son maximum, grâce aux expériences de chacun. L'événement se tient sur plusieurs sites, au Tahala Rarihasina, à l'Is'Art Galerie, au Craam à Ankatso, au CEG Avaradrova, au lycée Sedera et au Tokotanibe à Ambohimanga. Une quarantaine de danseurs professionnels y participeront dans un événement à deux vitesses.

Car si la première phase a déjà commencé à l'Is'Art Galerie, jusqu'au 12 août, la deuxième se fera en octobre prochain. L'événement accueille un invité d'honneur international, Roberto Torres, danseur chorégraphe de la compagnie Nomadà et directeur artistique du Teatro Victoria en Espagne. A l'Is'Art Galerie, pour ce vendredi, le public aura l'honneur de voir le duo Sandy et Poun, suivi d'une pièce de Harivola, puis de Roberto Torres. D'ailleurs, ce dernier donnera une conférence sur la danse contemporaine samedi prochain, suivi de deux prestations de la Compagnie Lova et de la Compagnie Rary.

Octobre. Pour sa deuxième partie, le Labdihy devra attendre le mois d'octobre, mais la programmation est déjà très alléchante. Plusieurs danseurs et chorégraphes malgaches et internationaux feront partie de cette aventure : le danseur chorégraphe de la compagnie Danse Cité de Maurice, Jean Renat Anamah, Ginaud Nicolas Clarice, danseur de la compagnie SR Dance de Maurice, Chris Babingui, danseur et chorégraphe et chargé de la programmation du Mbongui Square Festival du Congo Brazzaville, San Francisco et Maria Tembe, danseuse interprète de la compagnie Culturarte du Mozambique.