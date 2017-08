Madagascar: Rotaract Amontana - Lam'tah au HDA pour la bonne cause

Le conseil des ministres d'hier a été marqué, au titre du ministère des Finances et du… Plus »

De plus, cet artiste se porte toujours volontaire quand il s'agit d'une action caritative ou d'événements associatifs» a fait savoir Ruddy Razafindrakoto, président de Rotaract Club Amontana. De son côté, HDA a ouvert ses portes pour la bonne cause. En effet, les bénéfices tirés de la soirée serviront à aider les enfants des familles en difficulté. Lam'tah, originaire de Tuléar s'est fait connaître à travers ses tubes Tso-drano, Chérie Coco, Porera, Minotsiky ou Fonafona.

Invité par l'association Rotaract Club d'Antananarivo Amontana, l'artiste se produira pour une soirée de levée de fonds à l'Hôtel de l'Avenue à Analakely (HDA) demain soir. «Ce concert renforcera les actions entreprises par le club en faveur des plus démunis. Plus particulièrement les enfants défavorisés de la Capitale. Nous avons cette fois-ci opté pour Lam'tah puisqu'il est un ami de longue date et familier du club.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.