Algérie: Changement climatique / avant la cop 23 en allemagne anne ouloto - « Il nous faut relever les défis »

Il nous faut relever les défis des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'ODD 13 relatif à la lutte contre les changements climatiques. Tout cela demande une implication de tous et doit être matérialisé par notre présence efficiente à la COP23 à Bonn, en Allemagne », a-t-elle suggéré. Car pour elle, la Côte d'Ivoire est dans la bonne direction : « Je puis vous assurer, de façon ferme, que, contrairement à tout ce qui pourrait se dire ça et là, la Côte d'Ivoire est en marche vers un développement durable et respecte exactement sa trajectoire telle que prévue dans INDC (contributions prévues déterminées au niveau national) et tel qu'annoncé dans tous ses engagements sur le climat ».

