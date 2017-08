Il s'agit notamment de Ralalaharisoa Christine Edmée, DG de l'Environnement, Dama, directeur de la Gestion des Pollutions, Randrianarisoa Jean Romain, directeur des Evaluations Environnementales, Randrianantenaina Fenohery Rarivoarivelo, directeur de la Programmation et du Suivi Evaluation, Rakotomanana Noronirina Yolande, directeur de la Conservations des Sols et de Rabemananjara Andriamitarijato Rivomalala, directeur de l'Intégration de la Dimension Environnementale.

Notons que le ministre actuel, ancien SG, a été remplacé à ce poste par Randrianasolo Alexandre et le DGT Feno Pierre à la place de Orlando Robimanana. Toujours est-il que le SG et le DGT qui ont été limogés ont été nommés du temps de Gervais Rakotoarimanana.

Le conseil des ministres d'hier a été marqué, au titre du ministère des Finances et du Budget par le limogeage du Secrétaire Général Alexandre Randrianasolo (Inspecteur Général de l'Etat), du Directeur Général du Trésor, Feno Pierre Jean (Inspecteur du Trésor) et du Directeur Général de l'Audit interne.

