Madagascar: Sports interservices publics - La tenue des élections à Toliara comme résolution

Les participants lors de l'AG hier à Anosy.

Ils étaient plus de 250 personnes issues de différents ministères, institutions et des représentants des régions à se réunir hier à la salle de conférence du Plan à Anosy à l'occasion de l'assemblée générale des sportifs fonctionnaires. C'était à l'initiative de l'ASOIMADA, mais, ce sont les membres au sein du comité interministériel pour les sports interservices publics de Madagascar qui ont dirigé la réunion d'hier.

Ce comité mis en place par le décret 2017-513 organise les championnats régionaux, le sommet national et surtout l'élection. « On respecte les dispositions prises par le gouvernement. On a priorisé l'intérêt supérieur des sportifs fonctionnaires. Nous remercions le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la Fonction Publique pour les pourparlers et les négociations entreprises », a expliqué Oliva Randimbiarisoa, représentant du ministère des Finances et du Budget au sein du comité.

A l'issue de l'AG, plusieurs dispositions ont été prises dont l'organisation de la prochaine élection au Championnat national à Toliara où tous les participants peuvent voter. Tout le monde peut se porter candidat à cette élection. L'assemblée générale a soutenu ainsi la candidature d'Oliva Randimbiarisoa. Nous en reparlerons.