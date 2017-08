Afrique: Les parlementaires participent au processus de négociation du pacte mondial pour les migrations de l'ONU

communiqué de presse

Bruxelles — Des parlementaires maliens de toutes tendances politiques se sont réunis lors d'un séminaire de l'UIP à Bamako, au Mali, pour discuter de l'égalité des sexes et des Objectifs de développement durable (ODD). Ce séminaire, qui a eu lieu les 25 et 26 juillet, était organisé conjointement avec le Parlement du Mali.

Le séminaire visait à mieux informer les parlementaires maliens sur leur rôle en matière de promotion des ODD et de l'égalité entre les sexes, et à les aider à identifier des stratégies pour mieux intégrer ces deux sujets dans les politiques publiques et les lois. Parmi les sujets abordés, il y avait : le rôle du parlement dans la réalisation des ODD, l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes comme facteur clé de la réalisation des ODD, et l'accès à des services de santé de qualité pour tous, en particulier pour les femmes et les enfants.

Le deuxième jour, les participants se sont séparés en groupes pour discuter, notamment, de mécanismes parlementaires qui permettraient aux parlementaires d'aborder les questions liées aux ODD, du rôle de contrôle des commissions parlementaires, de la meilleure façon de communiquer avec les citoyens, les représentants de la société civile et le monde universitaire, des mécanismes d'intégration de l'égalité des sexes dans le travail du parlement, et des occasions de jouer un rôle de chef de file dans la région en ce qui concerne les ODD et l'égalité des sexes. M. Amadou Cissé, Président du Comité de suivi des ODD et Vice-Président de la Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce de l'UIP, et M. Maleye Diop, du PNUD Mali, ont présenté l'outil d'auto-évaluation de l'UIP sur les ODD.

Dans le document final, le Parlement a déclaré qu'il contribuerait à la réalisation des ODD grâce à sa fonction de contrôle et aux allocations budgétaires, et à la communication efficace sur les objectifs avec les citoyens, en intégrant les questions de genre dans ses structures, en favorisant la participation des femmes aux postes décisionnels, en sensibilisant les hommes et les garçons à la violence sexiste, et en s'assurant que des lignes budgétaires sont consacrées à la prestation des services de santé de base.

