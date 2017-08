Ouganda: TerraPay lance des virements d'argent internationaux et mobiles dans le pays

TerraPay construit un ensemble de moyens de paiement pleinement conformes et efficaces. Les instruments financiers peuvent, via un accord unique avec TerraPay, se connecter à la plate-forme centrale pour accepter les paiements de presque tous les fournisseurs de services de paiement au monde.

Pour célébrer cette occasion, M. Ambar Sur, fondateur et président-directeur général de TerraPay a déclaré : « Au cours des dernières années, l'argent mobile s'est imposé comme une norme croissante en Ouganda, en particulier pour ceux qui étaient précédemment exclus du domaine financier. Nous sommes ravis d'apporter la commodité des virements d'argent transfrontaliers instantanés, directement sur les portemonnaies mobiles pour les Ougandais. TerraPay s'engage à fournir une solution entièrement réglementée et fluide pour permettre des virements transfrontaliers vers les portefeuilles mobiles sur les marchés émergents ».

Les versements de fonds ont joué un rôle crucial dans l'économie ougandaise. Selon la Banque mondiale, le pays a reçu un total de 1,08 milliard USD en 2015. L'Ouganda est également l'un des marchés monétaires mobiles les plus dynamiques, qui a plus de 21 millions d'abonnés à l'argent mobile.

La diaspora ougandaise au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Kenya, en Tanzanie et dans d'autres pays peut envoyer des transferts de fonds instantanément aux comptes d'argent mobile Airtel Money, MTN Mobile Money et Smart Pesa en visitant le magasin partenaire de TerraPay le plus proche. Pour la première fois, les amis et la famille des migrants peuvent fréquemment recevoir des virements de petite valeur dans leurs portefeuilles mobiles et éviter de faire plusieurs voyages dans les points de vente des agents pour recueillir de l'argent.

TerraPay, le premier système de paiements mobiles au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu avec succès une approbation de la Banque de l'Ouganda pour faciliter des virements d'argent internationaux à des portemonnaies mobiles dans le pays. Cela permet aux partenaires du réseau TerraPay dans le monde d'envoyer directement de l'argent à des portemonnaies mobiles en Ouganda. Auparavant, TerraPay a aussi reçu des approbations réglementaires permettant les virements d'argent transfrontaliers à des portemonnaies mobiles au Kenya et en Tanzanie. Grâce à l'ajout de l'Ouganda, TerraPay devient le seul système d'échange de paiement mobile autorisé, équipé pour offrir des paiements transfrontaliers vers des portemonnaies mobiles dans la région de l'Afrique de l'Est.

- Disposant de licences au Kenya et en Tanzanie, TerraPay est le seul système d'échange de paiement mobile autorisé, équipé pour offrir des paiements transfrontaliers vers des portemonnaies mobiles dans la région de l'Afrique de l'Est

