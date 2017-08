Burkina Faso: Grève illimitée des chauffeurs routiers - «La faute à Simon Compaoré», selon l'UCRB

L'UCRB étant affiliée à la Confédération syndicale burkinabè (CSB), cette dernière a apporté son soutien à cette grève. «Les camarades routiers ne se sentent plus en sécurité. A tout moment, ils prennent la route et sur ces routes, ce sont des gendarmes et des policiers remontés à bloc par des propos irresponsables d'un ministre qui les attendent» a fait savoir Guy Olivier Ouédraogo, secrétaire général de la CSB qui a également précisé qu'il appartient au gouvernement de rassurer l'ensemble des chauffeurs routiers.

Pour ce dernier donc, «cette barbarie des forces de sécurité d'une autre époque ne saurait être tolérée dans une république». Et pis, ce qui fait le plus mal aux chauffeurs est l'attitude du ministre Compaoré qu'ils qualifient de «méprisable».

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.