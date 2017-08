Burkina Faso: Finale Miss Burkina - 21 candidates en lice pour la couronne

Cette édition de relance est placée sous le parrainage du ministre de la Culture et du co parrainage du ministre de l'Environnement. Elle a pour maraine l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Chantal Diallo. Pour avoir accès à la salle des Banquets pour suivre en live cette compétition, il faudra débourser la somme de 30 000 et 50 000 francs CFA. La soirée Miss Burkina sera retransmise en directe sur la RTB.

Au soir de cette finale, la Miss Burkina repartira avec 5 millions de francs CFA en plus de nombreux lots offerts par des partenaires. Quant aux quatre dauphines, elles recevront respectivement 2,5 millions de francs CFA, 1 million, 500 et 300 milles francs CFA chacune.

Un troisième passage en tenue lynmpè et la dernière sortie sera marquée par la tenue de soirée. De l'avis de M. Ouédraogo, «cette sortie sera sanctionnée par le très attendu exercice d'expression orale. Ce sera une sortie de plaidoyer en relation avec le thème de l'édition 2017 qui est 'Femme: environnement et développement'».

A ce jour, précise le président du comité d'organisation, se sont 21 filles qui ont été mises au vert à Ouaga 2000, la candidate Foulératou Combary de l'Est ayant jeté l'éponge. «Elle n'a pas répondu présente à la convocation du N-Comib au matin du 1er août dernier. Du coup, elles ne seront plus que 21 candidates en lice le 11 août pour la conquête de la couronne Miss Burkina 2017», a-t-il expliqué.

Sur environ 200 candidates, poursuit-il, seulement 22 filles ont été retenues, à raison de deux filles par région, pour prendre part à la grande finale de Miss Burkina. «Dans l'ensemble, les phases régionales se sont bien déroulées et le concours Miss Burkina a enregistré une forte adhésion des populations. Partout où nous sommes passés, nous avons reçu le soutien des plus autorités régionales», s'est réjoui M. Ouédraogo.

