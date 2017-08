Au Sénégal, le camp d'Abdoulaye Wade annonce qu'il ne participera plus à aucun scrutin… Plus »

Toutefois, si ces musiciens qui ont demandé la clémence pour la libération de Amy Collé Dieng, ils se sont «condamnés» ses propos qui lui ont valu la prison. «Après un long silence observé de sa part, nous l'attendions plus sous une forme artistiquement élégante et mélodieuse comme elle en a le talent. Cependant, nous analysons ceci comme étant le fruit d'une forte influence négative au vu des sujets abordés», a déclaré Zeynoul Sow.

Sur ce, le rappeur Xuman embouche la même trompette. Pour lui qui se dit être présent en tant qu'artiste et représentant du mouvement hip hop, «Amy Collé est une sœur et je demande la clémence surtout pour son état de santé».

«Ce qui s'est passé est sans commentaires, on demande à Macky Sall qui est le premier protecteur des Arts et des Lettres de pardonner Amy Collé Dieng», a fait savoir le président de l'Aim, Zeynoul Sow. Idem pour l'artiste Abdou Guité Seck. «La chanteuse n'aurait jamais tenu ces propos si c'était dans un cadre public car, je la connais depuis longtemps et c'est une femme de cœur qui a joué son rôle en tant qu'artiste dans la société», a indiqué Abdou Guité Seck.

Des musiciens du Sénégal font bloc pour soutenir la chanteuse Amy Collé Dieng. Après le placement sous mandat de dépôt de la chanteuse pour «offense au chef de l'Etat» et « diffusion de fausses nouvelles», des musiciens du Sénégal regroupés au sein des Acteurs de l'industrie musicale (Aim) ont demandé la clémence de la justice. En conférence de presse tenue hier, mercredi 9 août, ils ont imploré le pardon du Chef de l'Etat, Macky Sall et de tout le peuple sénégalais.

