Le peuple a voté, il a choisi le camp du progrès et de la marche inexorable du Sénégal vers l'emergence, contre celui de la destruction et de la stagnation», a-t-il conclu.

«En effet, fait-il remarquer, l'élection présidentielle et celles législatives ne sont pas de même nature. Pour rappel, en 2001 le score du PDS et de ses alliés au élections législatives était de moins de 49%».

«Enfin, la page des élections législatives est dépassée et les écarts constatés dans les urnes confortent la réalité du terrain depuis les législatives de 2012, les locales de 2014 et le référendum de 2017», souligne M. Diouf, qui soutient qu'il est «fallacieux d'entretenir la confusion pour tirer des conclusions sur la popularité du Président Macky Sall».

Et de préciser : «Exceptionnellement à Touba, et en raison des intempéries le vote n'a pas pu se dérouler dans les conditions habituelles. Il est à noter également que 147 bureaux de vote ont été saccagés par des nervis de wattu sénégal».

