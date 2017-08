Dans le but de maximiser leur chance afin d'obtenir gain de cause dans les nombreux dossiers judiciaires qui les opposent au sieur Ababacar Ndione, les «victimes» de ce dernier se sont constituées en collectif.

En conférence de presse hier, mercredi 9 août, le président dudit collectif, Mamadou Sogmane et compagnie ont vilipendé leur «bourreau» devenu selon eux, «intouchable» au Sénégal, non sans demander de l'aide aux autorités du pays. Le mis en cause était injoignable sur ses 4 numéros.

Pour avoir ester en justice, en vain contre celui qu'ils considèrent comme leur «bourreau», les victimes du sieur Ababacar Ndione, alias "Mbaye Ndione", ont mis sur pied un collectif. Face à la presse hier, mercredi 9 août, le président de ce collectif, Mamadou Sogmane, a indiqué que le but est «de rassembler le maximum de victimes de Ababacar Ndione, que ce soit sur des affaires de visa, le foncier, etc. pour unir nos forces afin de mettre fin à ses agissements».

Car, selon lui, de manière individuelle, les victimes se lassent des poursuites judiciaires et finissent par abandonner l'affaire, faute de moyens.

Revenant, par ailleurs, sur les faits reprochés à Ababacar Ndione, le commerçant Mamadou Sogmane accuse ce dernier de lui avoir «escroqué» une valeur de 7 millions de F Cfa en ravitaillements, car voulant faire voyager ses 2 neveux. Malgré le jugement rendu par la justice en sa faveur, M. Sogmane dit n'être pas entré en possession de ses biens depuis 2009. Pis, il affirme avoir cessé, depuis 2014, toutes ses activités parce que désormais «fauché».

Même son de cloche chez El Hadj Mansour Sène, membre dudit collectif, qui traite de tous les noms d'oiseaux Ababacar Ndione. Il lui reproche de lui avoir pris sa maison. Relatant les faits, il indique avoir remis les papiers de sa maison à la femme de Ababacar Ndione, en guise de garantie, pour 500.000 F Cfa qu'il restait lui devoir. Malheureusement, selon lui, ce dernier a récupéré les dossiers auprès de sa femme pour vendre la maison, durant son absence du pays. Une autre dame accuse, elle aussi, "Mbaye Ndione" de l'avoir épousé et escroqué un terrain et de l'argent.

Bref, les membres du collectif se désolent d'avoir esté en justice contre le mis en cause dans diverses affaires, en vain. Notamment pour escroquerie de visas, sur le foncier, des maisons et pour abus de confiance, etc.

Le comble, révèlent-ils, c'est que leur «bourreau», qui les «défie chaque fois», parvient toujours à échapper à la justice, même s'il est condamné ou s'il a signé une médiation pénale. A leur avis, leur «bourreau» connait «le tribunal comme sa maison» et toutes les «portes échappatoires».

Las des agissements de ce dernier, qui les «snobe», à les en croire, ils invitent toutes ses victimes à venir rejoindre le collectif pour former un bloc. Aux autorités du pays, Mamadou Sogmane et compagnie demandent de les aider à rentrer dans leurs fonds.

A noter que toutes nos tentatives d'entrer en contact hier, avec le mis en cause, sont restées vaines. Ababacar Ndione est resté injoignable sur les 4 numéros de téléphone lui appartenant.