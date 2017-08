Sénégal: Mactar Cissé - «Le parc de production de Senelec n'a pas ètè trop affecté...»

Au Sénégal, le camp d'Abdoulaye Wade annonce qu'il ne participera plus à aucun scrutin… Plus »

Sur les causes de l'explosion, le directeur général de Senelec dit ne pas vouloir s'épancher parce que ne les connaissant pas encore. Mais précise que c'est bel et bien un accident dont les origines seront identifiées à l'issus des investigations menées par les techniciens.

A cela s'ajoute, d'après Mouhamadou Mactar Cissé, les contrats d'achat d'énergie avec les privés qui vendent de l'énergie à la Senelec et l'apport en énergie renouvelable. En effet, précise-t-il, « j'ai vu qu'hier, il a fait un temps un peu nuageux sur Dakar, mais sur nos sites de production d'énergie solaire, il n'y avait pas de nuages. Heureusement qu'à Bokhol, on a eu une bonne production de solaire hier, à Malicounda aussi » a-t-il dit.

En effet, le Directeur estime que cela a été possible grâce à la promptitude de l'intervention des techniciens qui ont réussi à circonscrire l'accident : «l'incident a été circonscrit à un seul groupe parce qu'une centrale, c'est plusieurs groupes. Et les groupes de Senelec portent des noms. Vous avez le C4 et les groupes, c'est 401, 402 jusqu'à 5. Un seul groupe a été affect». Mais par mesure de prudence, poursuit-il, les techniciens «ont été obligés d'arrêter d'autres groupes en plus des groupes qui étaient en maintenance ». Hier, il n'y avait pas beaucoup de bruit dans la centrale. Un seul groupe tournait.

